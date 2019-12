Fiskere undrer sig: Hvorfor er her ingen fisk længere?

Hvert år bliver der høstet flere tusinde ton muslinger fra de danske farvande, som ender på vores spiseborde og i restauranter. Men netop fangsten af de små skaldyr kritiseres af en gruppe fritidsfiskere fra Kalø Vig.

- Fiskebestanden går ned, og vores fangstmuligheder er simpelthen blevet så ringe, at vi på nuværende tidspunkt snakker om, at der næsten ikke er noget fiskeri her mere, siger Ejvind Jensen, der er talsmand for Kaløvig Bådelaugs Fiskeafdeling.

Ejvind Jensen fortæller, at fritidsfiskerne fra Kaløvig Bådehavn tidligere har forsøgt at sætte 15.000 pighvar ud, men at det ikke har gjort en forskel.

Kritiserer muslingefiskeri

Han og de andre fritidsfiskere har gennem længere tid konstateret, at antallet af fisk er drastisk dalende, og de har ikke fået fisk i nettet i mange måneder. Og i jagten på en forklaring på de manglende fisk har de rettet blikket og kritikken mod en muslingebåd, der trawler havbunden i Aarhus Bugten for at fange muslinger.

Skipperen på muslingebåden mener ikke, at fiskerne har hold i deres kritik. Foto: Thomas Nykrog

- Vi kan ikke begribe, at det kan være sundt for miljøet at vende havbunden om flere gange om året for at skrabe nogle muslinger op, siger Ejvind Jensen.

TV2 ØSTJYLLAND har talt med skipperen fra muslingebåden. Han ønsker ikke at medvirke i et interview, men han siger, at han ikke tror på, at fritidsfiskernes beskyldningerne holder stik.

Kaløvig Bådehavn ligger lige syd for Studstrup.

Peter Grønkjær, professor i bioscience på Aarhus Universitet, har forsket i netop Aarhus Bugten, og han mener ikke, at en muslingebåd kan kobles direkte sammen med de manglende fisk.

- Hvis der er færre fisk ude i Skagerrak og Kattegat, vil det påvirke de fisk vi ser i Aarhus Bugten negativt, så det er altså ikke muslingeskraberne, der er skyld i det her, hvis vi kigger overordnet på Aarhus Bugten, siger Peter Grønkjær.

Han fortæller, at muslingefiskeri godt kan have en lille indflydelse på fiskernes oplevelser.

- Hvis man har muslingefiskeri kan det godt være, at forholdene, der hvor man plejer at sætte sine garn, bliver en lille smule dårligere, men det er relativt lokalt, siger Peter Grønkjær.

Ikke meget optimisme at spore

Fritidsfiskerne fra Kaløvig Bådelaug har selv forsøgt at gøre noget ved problemet. Tidligere har de sat 15.000 pighvar ud for at få dyrelivet tilbage.

- Vi har ikke fanget mere end måske to håndfulde af de 15.000, vi satte ud. Så vi kan ikke rigtig se, at der er levesteder, siger Ejvind Jensen.

Derfor er han og de andre fritidsfiskere ikke optimistiske for fremtiden.

- Lad bunden være i fred, og så kan vi jo glæde os til en gang om mange år, at fiskene måske kommer tilbage. Men som det er nu, kan vi ikke rigtig se nogen løsning, siger han.