Fire trappetrin afskærer Gert fra lægen

Efter to diskusprolapser og en stor operation i ryggen er Gert Skovfoged Laursen i dag kørestolsbruger, og det gør det tæt på umuligt at komme til lægen, når der ikke er handicapadgang.

- Jeg parkerer min bil så tæt på indgangen som muligt, og så prøver jeg at kæmpe mig op ad trapperne med min stok. Men det gør ondt at skulle kante mig op, og det er smertefuldt, når jeg går, siger Gert Skovfoged Laursen.

- Vi har ikke de samme muligheder for at hjælpe vores patienter med fysisk adgang til lægehuset, som nybyggede lægehuse har i dag. Vi har tilpasset det så godt som muligt efter de rammer, vi har, siger Anna Grau, der er praktiserende læge i det pågældende lægehus.

Ifølge tal fra Danske Handicaporganisationer er 40 procent af klinikkerne i praksissektoren ikke tilgængelige for patienter med et handicap. Det dækker blandt andet over læger, speciallæger, psykologer, tandlæger og tandplejere.

- Det er et problem, som vi ofte møder. Det er en meget stor kilde til ulighed, at man ikke kan komme til den vigtigste person i systemet, siger Thorkild Olesen.

Historier som Gert Skovfoged Laursens er ikke ukendte for formanden for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen.

Der er krav om, at nybyggede lægehus skal have handicapadgang. Men de nuværende praktiserende læger og lægehuse halter efter.

- Det er meget indgribende ikke at have mulighed for at komme til læge. Den praktiserende læge er en nøgleperson i vores sundhedssystem, og uden adgang kan det være svært at komme videre i systemet.

Ifølge formanden er der to muligheder for at løse problemet.

- Enten skal den praktiserende læge være med til at hjælpe den pågældende videre til en læge med handicapadgang, eller også skal de praktiserende læger med handicapadgang have bedre viden om de udfordringer, som personer med handicap har, men sådan er systemet ikke skruet sammen i dag, siger Thorkild Olesen.

Ville ønske der var en venteliste

Kun et kvarters kørsel fra Gert Skovfoged Laursens hjem er en anden læge med handicapadgang, hvor hans kørestol kan trille sikkert ind.

Men den læge har ikke åbent for tilgang, og derfor er det ikke muligt at skifte læge hertil.



- Jeg synes, at det er et dårligt system, at der ikke er en venteliste eller et system, hvor jeg kan skrive mig op. Hvis jeg ikke får en ny læge, hvor jeg kan komme ind med min kørestol, så kan jeg på sigt ikke komme til læge, siger Gert Skovfoged Laursen.