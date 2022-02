Fire personer taget med narko på børnehaves legeplads

Fire unge mænd blev onsdag sigtet for at have taget stoffer på en legeplads tilhørende en børnehave i Aarhus.

Onsdag aften modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om, at der sad en gruppe unge mennesker, der drak og røg på Børnegården Skt. Anna Gade i det centrale Aarhus.