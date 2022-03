Fire partier ønsker alternativt forslag til havneudvidelse

De mener, at modstanden er begrundet i flere forhold, der kræver en nøjere belysning, som forslagsstillerne endvidere skriver. Derfor vil de have byrådet til at foretage sig to ting.

Alternativer skal frem

Dels skal byrådet nedsætte en arbejdsgruppe med aktører fra både kommunen, erhvervslivet, private og foreninger.

Gruppen skal dernæst bearbejde de mange indkomne høringsforslag, og på den baggrund udarbejde et alternativt forslag til at løse ”udviklingsudfordringerne”, som det beskrives. Udvalget må enten komme frem til, at udvidelsen helt droppes, at der udvides inden for eksisterende arealer, eller en udvidelse af havnen, ”der i højere grad tager hensyn til miljø, klima og de visuelle effekter/naturoplevelsen”, skriver initiativtagerne, som peger på borgmesterens afdeling samt magistraten for Teknik og Miljø til at sammensætte kommissoriet.

- Modstanden mod havne-udvidelsen kommer fra en bred kreds af klima- og miljøgrupper, fællesråd, foreninger, dele af erhvervslivet og en bred kreds af borgere. Det mest efterspurgte alternativ er, at man ikke udvider havnen. Der er desuden peget på nogle elementer som: En ”dry-port” på land, flytning af aktiviteter til Grenaa Havn og flytning af ikke-havnerelaterede aktiviteter, skiver de fire partier også som begrundelse for at tænke i alternative løsninger til den planlagte udvidelse.