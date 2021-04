Fire mænd tiltalt for knivdrab i Brabrand - to efterlyses

Efter et opgør i bandemiljøet tilbage i juli 2020 blev en 42-årig mand fundet dræbt af knivstik i låret.

To andre personer var også blevet ramt af knivstik, og en 25-årig blev udsat for slag og spark på kroppen.

Opgøret fandt sted på Lenesvej i Brabrand, og politiet har tiltalt fire mænd i forbindelse med opgøret. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De tiltalte er fire mænd på 22, 25, 25 og 26 år. De er blevet tiltalt for både manddrab, drabsforsøg, grov vold og trusler.

- De fire mænd er tiltalt for manddrab på den 42-årige mand, forsøg på manddrab på den 23-årige mand samt to tilfælde af grov vold mod den 25-årige og 28-årige mand. De er desuden tiltalt for at have truet alle fire forurettede med en pistol, siger specialanklager Jesper Rubow i pressemeddelelsen.



Foreløbig er et kun to af mændene, som sidder fængslet i sagen. De øvrige tiltalte er varetægtsfængslet in absentia og har været efterlyst i flere måneder.

Det drejer sig om Ibrahim Omar og Abdallah Ahmad Taha - begge 25 år.