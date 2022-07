Fire drenge sigtet for flere forhold efter ulovlig overhaling

En patrulje stoppede onsdag aften en bil på Hejredalsvej i Brabrand, fordi den foretog en ulovlig overhaling over dobbelt spærrelinje.

Her viste føreren sig at være 17 år, men da de øvrige passagerer var 16, 17 og 18 år, var der ingen af dem, der levede op til kravene til at være ledsager til den 17-årige. Dermed blev den 17-årige både sigtet for overhalingen og for kørsel uden lovpligtig ledsager.