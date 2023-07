Fire brande i samme område natten til onsdag

Østjyllands Brandvæsen har i løbet af natten til onsdag været kaldt ud til fire containerbrande i samme område i Stavtrup udenfor Aarhus.

Det fortæller operationschef Brian Arendtsen til TV2 Østjylland.

- Det var hurtige indsatser, som det som regel er med de her containerbrande, og vi er da lidt nervøse for, at de er påsatte. Det giver lidt sig selv, når der er fire brande inden for kort tid i samme område, siger Brian Arendtsen.

Brandene fandt sted i og omkring rækkehuskvarter på Klokkeskovvej og Råhøjparken, og meldingen kom klokken 03.07.

Østjyllands Politi oplyser til TV2 Østjylland, at det har sikret spor til nærmere efterforskning.