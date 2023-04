Fire biler stjålet på én gang: Ejerne leder i Lystrup - og får bid

Fire biler til en værdi af cirka 650.000 kroner blev i sidste uge stjålet hos en nystartet bilforhandler i Simmelkær i Midtjylland. Nu er den ene dukket op i Lystrup. Onsdag fandt man en anden. Ejerne af bilforhandleren håber nu, at man også vil kunne finde de sidste to biler i det østjyske.

En af de to ejere er Cristian Oros. På Facebook har hans kone, Rebeca Oros, delt et opslag, hvor hun efterlyser de fire biler og udlover en dusør på 25.000 kroner, hvis man kan hjælpe med at få bilerne tilbage.

Det var natten til tirsdag den 18. april, der var indbrud i garagen i Simmelkær.

- De har brudt en dør op. Der var i alt syv biler i garagen. Nøglerne til de sidste tre er også væk, men dem har vi annulleret, så de ikke virker på vores biler længere, fortæller Rebeca Oros.