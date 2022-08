Fire biler i sammenstød giver problemer i morgentrafikken

Opdatering klokken 07.53: Den gode nyhed er, at det venstre spor nu er genåbnet, så den tætte trafik kan blive afviklet. Den dårlige nyhed er, at trafikken er så tæt, at trafikken både klumper sammen på E45, men også på Djurslandsmotorvejen samt på hovedvej 505 fra Søften ind mod Aarhus.

---

Fire biler er stødt sammen mandag morgen på E45 ved Aarhus. Det melder P4's trafikradio.

Harmonikasammenstødet er sket mellem Aarhus Nord og Tilst i sydgående retning. Venstre vognbane er spærret.

Ifølge Vejdirektoratet ventes der at være ryddet op efter uheldet klokken otte.



Artiklen opdateres.