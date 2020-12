Fire AGF-spillere testet positiv for corona

Er klar til opstarten

Superligaen er lige nu sat på vinterpause, og spillerne holder ferie. Hos AGF regner man dog med, at alle de fire corona-ramte spillere vil være tilbage, når træningen starter op igen i det nye år.

- De er ude af deres karantæne inden nytår og derfor regner vi med, at de alle er klar til at indgå i opstarten, når spillerne mødes igen i det nye år. Her testes hele truppen i øvrigt grundigt og flere gange efter Divisionsforeningens vejledninger, så vi er sikre på, at alle er negative og klar til at indgå i opstarten, siger Jacob Astrup.

AGF-holdet er tilbage på træningsbanen igen den 6. januar, mens alle spillere testes for Covid-19 to dage før.