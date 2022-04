Find tålmodigheden frem: Vejarbejde vil påvirke påsketrafikken

På Stillingvej mellem Harlev og Tåstrup skal der laves en cykelsti, og det betyder, at vejen bliver spærret helt fra 8. april klokken 18 frem til den 19. april til klokken 6. Her henviser Aarhus Kommune til at køre ad motorvejen i stedet.

Et andet sted, der bygges, er på Herredsvej i Aarhus V. Vejen vil blive spærret i retningen fra Hasle Ringvej mod Paludan Müllers Vej fra den 8. april frem til den 13. april klokken 22. Her vil der være omkørsel via Paludan Müllers Vej.