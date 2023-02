Fik sin vilje efter brev: Stor prisstigning på kørsel bliver i etaper

Aarhus Kommune har fået sin vilje. Midttrafiks bestyrelse har på et møde vedtaget at prisstigningen på kundernes egenbetaling ved handicapkørsel skal ske løbende i en periode over tre år. I december vedtog samme bestyrelse ellers, at priserne på egenbetaling skulle stige med 50 procent per 1. marts. Sådan så stigningerne ud, inden Midttrafiks nye beslutning:

Det affødte et brev fra Aarhus Kommune med rådmand for Sundhed og Omsorg, Christian Budde (V), i spidsen, hvor man undrede sig over, at prisstigningen skulle ske i ét hug. - Det her vil slå igennem med meget stor kraft og ramme nogle af de mest udsatte og økonomisk sårbare. Kunne man ikke lige genbesøge det? Lød det dengang. Og det har Midttrafik altså nu gjort, fremgår det af en pressemeddelelse. I etaper På ture under 101 kilometer, som udgør langt størstedelen af handicapkørslen, vil prisstigningerne ske i etaper.

Prisregulering 2023 2024 2025 Minimumspris 35 kroner 40 kroner 45 kroner Kilometerpris 3,50 kroner 4,00 kroner 4,50 kroner Midttrafik