Fik frakendt kørekort: Så kørte han fra retten

Onsdag formiddag fik en 53-årig mand frakendt kørekortet, efter han var blevet dømt i en færdselssag.



Men han havde måske ikke helt forstået dommen.

Den 53-årige mand gik direkte ud på en parkeringsplads, lige efter at han havde fået frakendt sit kørekort, det oplyser Østjyllands Politi.



Her satte han sig ind i sin bil, og begyndte at køre fra stedet.

Heldigvis var anklageren, som havde ført sagen mod den 53-årige mand, vågen og spottede, at manden som netop havde fået frakendt sit kørekort, var igang med at køre bil.

Anklageren stoppede manden, mens han var igang med at bakke ud fra en p-bås, og fik manden til at blive på stedet.

Politiet kom derefter frem, og manden erkendte, at han var begyndt at køre lige efter, at han havde fået frakendt sit kørekort.

Den 53-årige mand forklarede til politiet, at han bare lige skulle have fragtet sin bil hjem.

Men han fik ikke lov, at køre nogen vegne.

Politiet gav ham i stedet lov til, at blive sigtet på ny, for kørsel uden førerret.