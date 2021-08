Fik fingeren 10 gange på 400 meter: P-vagten Jimmy konfronterer fordomme

Men passer fordommene? Og hvordan er en hverdag som parkeringsvagt, når andre har sådanne tanker om dig?

Vi har spurgt Jimmy Danielsen, der har været cityassistent i Aarhus de sidste fem år, om nogle af de fordomme, som parkeringsvagter kan møde.

Er p-vagter millimeter-nazister?

- Man kan kalde det nazi, man kan også kalde det konduite, om du vil. For jeg behandler faktisk alle folk ens.

Er p-vagter bare personer, der ikke lykkedes at blive politibetjente?

- Det ligger ikke nogen politimand i mig, men vi arbejder lidt med samme princip med at være en service for borgerne.

Konkurrerer p-vagter om, hvem der skriver flest bøder?

- Det gør vi bestemt ikke. Det er ikke interessant for os. Simpelthen.

Nyder p-vagter at ødelægge andres liv?

- Jamen, det er jeg da ked af, hvis vi har ødelagt nogle liv ved at give en afgift (griner).

Får p-vagter løn efter, hvor mange bøder de skriver?

- Havde jeg været provisionslønnet, havde jeg ikke stået her og snakket med dig. Så havde jeg været ude at arbejde.

Hvilke fordomme møder du selv?

- Det er ikke ukendt som p-vagt, at der bliver råbt ad os på gader og fra biler, og vi får fingeren. Jeg havde en antropologistuderende med ude at gå, og på en strækning på 400 meter, talte hun, at jeg havde fået fingeren ti gange.

- Men for mig er tilråb - er jeg ked af at sige - en del af min dagligdag. Men jeg skal faktisk koncentrere mig for at høre dem nu, fordi det er blevet så almindeligt.

- Hvis man skal reagere på alt… Så ville jeg have det dårligt med at gå på arbejde.