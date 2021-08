Fifler med partistøtten: DF i Aarhus forsøgte at snyde, mener ekspert

- De tilstår jo, at de har prøvet at snyde. Det er fint, at man betaler pengene tilbage, når man ikke har held med at omgå reglerne, men kommunen må tage stilling til, om den vil anmelde det til politiet, for det er det samme som DFs Morten Messerschmidt-sag. Her har man også betalt en masse penge tilbage, men det ændrer ikke på, at man har forsøgt at snyde, siger en af eksperterne, Roger Buch, kommunalforsker og lektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til avisen.