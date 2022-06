Festivalgæster smidt hjem

Foruden sigtelserne for euforiserende stoffer er i alt to personer blevet taget for at komme ind på festivalens område uden at have betalt. Desuden blev to gæster med bandetilknytning bortvist, da Northside ikke ønsker personer med bandetilknytning på pladsen.

Northside begyndte torsdag og slutter i morgen, lørdag. Østjyllands Politi fortæller i sin døgnrapport, at der også vil være betjente til stede på festivalens to sidste dage.

Hvis en gæst bliver taget med nogen form for stoffer på sig, koster det en sigtelse fra politiet, et klippet armbånd samt bortvisning fra festivalen.