Festival skydes i gang med halvt så mange udenlandske gæster

Og selvom alle restriktioner i Danmark er udløbet, har pandemien stadig haft en effekt. Især at få internationale gæster til festivalen har været en udfordring. Det fortæller Gunnar Kloppenborg Madsen, der er leder af Spot Festival.

- Vi har skullet forberede en festivallogistik under corona-regler, der ikke længere gælder. I forhold til det internationale er der nogle lande, hvor det er vanskeligt at rejse ind og ud af. Men der er en 18-20 lande repræsenteret og mellem 150 og 200 branchefolk. Og det er vi vældig tilfreds med, siger Gunnar Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Halvering af internationale branchefolk

Tallet af internationale branchefolk er dog cirka det halve af, hvad det ville være i et normalt år. Og når Spot er forpligtet til at formidle dansk musik til udlandet under aftale med stat og kommune, er det et tab for festivalen. Gunnar Madsen er dog stadig optimistisk.

- Der er rigtig mange ting under corona-nedlukningen, der har fungeret, selvom man ikke kunne levere det samme som tidligere. Man kan levere det, man kan, og det er rigtig vigtigt, at man forsøger det. Men du kan ikke trylle med sundhedsmyndighederne, det lader sig ikke gøre, siger han.