Festival indfører kønskvoter: Vil gøre op med 'systematisk skævvridning'

De seneste år er flere festivaler blevet kritiseret for at have for få kvindelige musikere med. Det gør Ung Nordisk Musik festival i Aarhus nu noget ved.

Festivalen har indført kønskvoter, der sikrer, at der er en lige fordeling mellem kønnene blandt de musikere og komponister, der skal optræde i løbet af ugen.

- Vi har valgt at implementere en kønskvote, fordi det er den mest effektive måde at gøre op med den historiske og systematiske skævvridning inden for komponist- og musikerfaget. Som organisation er Ung Nordisk Musik meget interesseret i at gøre op med det og skabe lige muligheder for alle, ligegyldigt køn og seksuel orientering, siger formand for Ung Nordisk Musik Festival, Mikkel Schou.