Festen fortsatte i støjplaget park - soundboks beslaglagt

Forbud eller ej. Kombinationen af ferie og lune sommeraftener får tilsyneladende stadig visse aarhusianere til at skrue godt op for højttalerne i det fri.

For en måned siden blev det gjort ulovligt at spille musik i Botanisk Have og Skanseparken i Aarhus efter kl. 20. Forbuddet blev indført for at beskytte beboerne i de to støjplagede områder mod en del af larmen fra festglade parkgæster med medbragte soundbokse.