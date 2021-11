Femårige Clara venter på ny medicin: Godkendt i EU og USA, men ikke i Danmark

TV2 ØSTJYLLAND har ad flere omgange bedt Medicinrådet om et interview for at få svar på, hvorfor processen har været så lang. De har ikke ønsket at stille op.

Firmaet bag Fenfluramin, Zogenix, har heller ikke ønsket at stille op til et interview, men skriver i en mail, at de ”vil fortsætte med at arbejde i partnerskab med Medicinrådet for at få behandling ud til danske patienter i nød så hurtigt som muligt.”

- Det har taget fortvivlende lang tid

Selvom bolden lige nu er hos firmaet, kan der stadig gå op mod et halvt år, før medicinen bliver godkendt i Danmark. Ansøgningen kan nemlig tage flere måneder at lave, og når Medicinrådet modtager den, er sagsbehandlingen typisk 12 uger.

At processen ender med at være så lang, er under alt kritik, mener Epilepsiforeningen.

- Der har taget fortvivlende lang tid, og man skal være lavet af sten for ikke at forstå den frustration, de berørte familier står med nu, siger Per Olesen, der er direktør i Epilepsiforeningen.