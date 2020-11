Fem er anholdt i større sag om bedrageri og hvidvask

Det fremgår ikke, hvilke adresser der er tale om, eller hvor mange der er erhvervsadresser, og hvor mange der er private.

De anholdte er sigtet for bedrageri og hvidvask. Hvordan det mere præcist skulle være foregået, går politiet ikke i detaljer med. Om det er planen at fremstille dem i grundlovsforhør for at begære dem varetægtsfængslet, fremgår heller ikke.

Ifølge politiet er der tale om en forholdsvis omfattende sag, der har krævet et koordineret setup på tværs af politikredse.

/ritzau/