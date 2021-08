Feltpræst om Afghanistan: - Vi gjorde, at de lokale kunne have en hverdag

Han beskriver det som ”voldsomme tanker”, og derfor har han også talt med en række veteraner og soldater om emnet i de seneste dage. Og svaret på spørgsmålene har grundlæggende to ben at stå på.

- Det giver aldrig mening at tabe menneskeliv, så når vi kigger tilbage på den konto, så er svaret nej. Det har ikke givet mening, men vores opgave var at være dernede og løse en opgave, siger feltpræsten om det ene ben. Det andet er mildt sagt en smule mere positivt.

- Mit fokus er, at i de 20 år vi var der, gav det voldsomt meget mening, vi var der. Vi gjorde, at de lokale kunne have en hverdag, og det var vores skyld, at pigerne måtte komme i skole, og de kunne løbe rundt at spille fodbold.