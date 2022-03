Fejl i systemet: Svar i omstridt havnehøring er væk

Interessen for at komme med indsigelser i forbindelse med forslaget om havneudvidelse i Aarhus er så stor, at det er gået ud over den portal, kommunen bruger til at få høringssvar. Den har simpelthen ikke kunnet følge med.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra kommunen.

De seneste to dage har systemet bag Aarhus Kommunes høringsportal oplevet så mange indsendte svar på de tre plansager om en mulig havneudvidelse, at der periodisk har været indsendte bidrag, som ikke er blevet modtaget og registreret.



- På grund af mange samtidige svar, er vores system blevet ramt. Teknikerne har kigget på det, og nu kan systemet følge med, fortæller Christian Okkels, afdelingsleder i Teknik og Miljø til TV2 ØSTJYLLAND.