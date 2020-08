Fattige og frustrerede studerende: Hvorfor må kun lærerne parkere gratis?

Prisen for at betale for parkering i Q-Park Ceres Byen i Aarhus udgør et stort problem, lyder det fra studerende på professionshøjskolen. Foto: VIA University College Aarhus

På VIA University College Aarhus kan lærerne kvit og frit parkere i et parkeringshus.

Det kan de studerende på professionshøjskolen i det centrale Aarhus ikke, og det er blandt andre faldet Jaime Würtz og hans søn, Mikkel H. Lauritsen, for brystet.

Det skyldes blandt andet, at VIA University College i flere andre byer tilbyder gratis parkering til eleverne.

Læs også Nu kan eleverne vende tilbage: Rektorer og vagtplanlæggere arbejder på højtryk

Ifølge Mikkel H. Lauritsen er parkering et rigtig stort problem for mange medstuderende, der bor uden for Aarhus. Foto: Privat

Ripper studerende af

I Aarhus kan de studerende købe et månedskort til den parkeringskælder, som lærerne benytter gratis, for omkring 1300 kroner. Hvis de studerende betaler per parkering, kan det månedlige beløb blive højere.

- Jeg synes, det er en skævvridning. For mange unge mennesker er 1300 kroner om måneden mange penge. Det skriger lidt til himlen, og jeg synes, det er forkert, siger Jaime Würtz til TV2 ØSTJYLLAND.

Han mener, at problemet kan løses ved, at VIA University College udsteder de studerende med et plastikkort, som giver gratis parkering i parkeringshuset, Q-Park Ceres Byen.

Læs også Claus savner sin elskede bobbel: 6000 vil hjælpe ham med at finde den

- Hvis man gerne vil have unge til at tage en uddannelse, skal man måske ikke rippe dem af, lyder det fra Jaime Würtz.

Han har selv en professionsbachelor i pædagogik fra VIA University College i Viborg.

Ifølge afdelingsleder Lisbeth Bjerre er der over 6000 studerende på VIA University College, Campus Aarhus C. Foto: VIA University College Aarhus

Stort problem for medstuderende

Jaime Würtz' søn, Mikkel H. Lauritsen, er studerende på VIA University College Aarhus og bor selv tæt på professionshøjskolen.

Han har sjældent brug for en parkeringsplads, men vil også gerne tage emnet op af principielle årsager.

- Der er rigtig mange af mine medstuderende, der bor uden for Aarhus, og det nødvendiggør en bil. Jeg ved, at det er et kæmpe problem for dem, og jeg synes ikke, det er rimeligt, at de skal brænde omkring 80 kroner af hver dag, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Corona rykkede danskernes sommerferie til østjysk ø

Særligt de sundheds- og socialfaglige uddannelser er i år populære på studiet i Aarhus. Foto: VIA University College Aarhus

Afdelingschef på VIA University College, Lisbeth Bjerre, kan godt forstå, at det er dyrt for studerende at betale 1300 kroner om måneden for at parkere.

Læs også Hjemsendt gymnasieelev: - Vi er bange for selv at blive smittet

- Men vi har et veludbygget offentligt transportnet, og det er relativt nemt at komme til Aarhus med bus eller tog, og langt hovedparten af vores studerende bor jo også allerede i Aarhus, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Helt urealistisk

Hun understreger, at det parkeringshus, som lærerne benytter, ikke tilhører VIA University College.

- Vi har valgt at betale leje for 287 parkeringspladser til lærerne. Mange af lærerne kommer fra andre byer, og de underviser på flere campus, og derfor har vi valgt, at der skal være adgang til parkering, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Afdelingsleder Lisbeth Bjerre vil hellere bruge penge på undervisning og andre studieaktiviter end parkering til de studerende. Foto: Privat

Ifølge Lisbeth Bjerre er det helt urealistisk, at VIA University College skulle kunne betale for parkering til de studerende.

- Vi har 6000 studerende på Campus C, og det er simpelthen ikke muligt at finde parkeringspladser til dem alle, og det ville koste alt for meget, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi har fokus på at bruge flest penge på undervisning og andre studieaktiviteter og ikke parkering.

Læs også Højskole lukket efter coronaudbrud - nu er markant flere smittede

Som du selv siger, bor langt hovedparten af jeres studerende jo allerede i Aarhus. Kan man ikke lave en løsning, der indebærer, at studerende, der bor fx mere end 20 kilometer fra Aarhus, får fri parkering?

- VIA har ingen planer om at ændre i de nuværende rammer for parkering, siger hun.