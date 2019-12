Farvel til fast job: Gravide Michelle drømmer om at blive kunstner

Faste udgifter er der nok af for 32-årige Michelle Bach Lindstrøm fra Aarhus.

Men på trods af økonomien har hun nu valgt at sige sit faste job som projektleder op. Og det sker samtidig med, at hun er gravid i syvende måned.

Så længe jeg har et godt sikkerhedsnet, skal alting nok gå. Michelle Bach Lindstrøm

Nu satser hun derimod alt på sin store drøm om at blive kunstner.

- Jeg har længe mærket en lyst til at selv at udtrykke mig. Jeg er nok meget eventyrlysten og kunne ikke lade være.

Til daglig går hun på Fotografisk Skole i Aarhus, hvor hun i den seneste tid har udtrykt sig gennem fotografier af gravide kvinder.

Et godt sikkerhedsnet

Efter den afsluttende udstilling på Fotografisk Skole er hun nu opsat på at komme helt ned i hastighed med fokus på familien og passionen.

Og med en støttende mand og familie i ryggen, har hun mod på forandringerne.

- Så længe jeg har et godt sikkerhedsnet, skal alting nok gå.

På længere sigt drømmer Michelle Bach Lindstrøm dog om at finde et deltidsjob for at få økonomien og kunsten til at hænge sammen i hverdagen.

-Jeg bliver nødt til at have et job ved siden for at kunne betale ting som husleje og daginstitution.

Michelle Bach Lindstrøm har valgt at portrættere en række gravide kvinder i sit afslutningsprojekt på Fotografisk Skole.

Koble af ræset

En stor del af Michelle Bach Lindstrøms beslutning udspringer fra et ønske om at koble fra hverdagens ræs.

Og det er noget, Michelle gerne vil give videre til andre.

- Jeg tror verden ville blive et lidt bedre sted, hvis vi alle gjorde det - i det omfang, der nu kan lade sig gøre for os hver især.