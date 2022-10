Fart og manglende sele: 81 sigtelser i det vestlige Aarhus

Bødeblokken var oppe af lommen adskillige gange, da Østjyllands Politi tirsdag var på færdselskontrol i det vestlige Aarhus.

Her blev der i alt skrevet 81 sigtelser for alt fra kørsel uden kørekort til en tildækket nummerplade. Men de fleste sigtelser skyldes dog fart, kørsel uden sikkerhedssele og bilister med mobilen i hånden.

- Aarhus Vest er et af de områder, hvor vi laver vores færdselsindsats, fordi vi ser den her færdselskultur. Det er for voldsomt, og det er for mange sager, siger Carsten Kousgaard, vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi.

15 bilister blev taget for at tale i håndholdt mobil, samme antal for at køre for stærkt, mens 12 blev snuppet for at køre uden sele.

- Det gør, at man er til fare for sig selv og sine medtrafikanter, og det er en færdselskultur, vi gerne vil ændre, siger vicepolitiinspektøren.