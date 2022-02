Farligt at gå på arbejde: Udsættes for vold på daglig basis

En enkelt beboer skaber så mange problemer på Bocenter Tranbjerg, at det ifølge Arbejdstilsynet er farligt for medarbejderne at gå på arbejde.

Arbejdstilsynet har derfor udstedt et strakspåbud mod bocenteret, da arbejdet med beboeren ”udsætter de ansatte for en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko.” Det er vurderingen fra Arbejdstilsynet, at bocenteret ikke er gode nok til at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold.

Voldsepisoder kan i sidste ende betyde belastningsrelaterede sygdomme som angst, depression og i nogle tilfælde PTSD for de ansatte.

- Det er jeg rigtig ked af. Det er desværre sket, til trods for vi havde nogle ret tydelige procedurer, i forhold til, hvordan man skal forholde sig til beboeren, siger Lone Tholstrup, der er konstitueret centerchef ved Bocenter Tranbjerg.