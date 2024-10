Endnu en syrebombe: Farlig trend skaber bekymring

Fundet er blevet anmeldt til Østjyllands Politi, som har fjernet den på forsvarlig vis, og Kristian Hebsleb tjekkede efterfølgende resten af skolen for at sikre, der ikke lå flere syrebomber skjult på skolens område.

- Det var min primære frygt, at børnene skulle have frikvarter, og der så skete noget, der ikke skulle ske, siger Kristian Hebsleb.

Det var teknisk serviceleder på skolen, Kristian Hebsleb, der fandt syrebomben mandag morgen, da han gik den sædvanlige rundgang for at tjekke skolen.

En flaskebombe er en lukket beholder af for eksempel plast med et indhold af et eller flere kemiske stoffer, der udvikler gas ved henstand. Gasdannelsen vil kunne resultere i en tryksprængning af beholderen.

- Vi har skrevet ud til både medarbejdere og forældre om det. Det er vigtigt, at vi går i dialog med vores børn og unge om det her, siger han.

- Jeg vil gerne opfordre jer alle til at tage en snak med jeres børn om fænomenet og fortælle dem, at den type bomber er meget farlige. Jeg har bedt alle lærere og pædagoger om at gøre det samme, står der i beskeden.

Forældrene understreger, at de er glade for, at skolen reagerede så hurtigt, og at de nu vil tage en dialog med deres børn - uden at skræmme.

Lise Meldgaard, der har to børn på skolen, fik et opkald fra sin mand, der fortalte om syrebomben.

- Det er klart, man bliver bekymret. Det tvinger en som forælder til at tage nogle snakke med sit barn. Jeg har en pige i 0. klasse, og det var ikke det, jeg havde tænkt, vi skulle hjem og tale om i dag, men det bliver det jo. Det er klart, det skaber en bekymring for, hvilke ting mindre børn kan finde i skolegården, siger Sofie Salles Lyng.

Flere forældre på Virupskolen fortæller til TV2 Østjylland, at man er både overrasket og bekymret over mandagens farlige fund.

Virupskolen vil i den kommende tid have et ekstra fokus på syrebomber og holde særligt øje med, om der ligger glasskår eller andet rundt omkring, oplyser skolelederen til TV2 Østjylland.

- Det er den virkelighed, vi befinder os i. Børn og unge finder på både gode og mindre gode ideer via sociale medier, og det har de også gjort her. Det er desværre et fænomen, som er set på mange andre skoler. Det er stærkt bekymrende, siger Martin Christensen.

- Det er vigtigt, at vi får talt med vores elever, og at forældrene får talt med deres børn og unge om, hvor farligt det her er, for det er rigtig farligt at lave dem, og det er i øvrigt også strafbart, siger han og tilføjer:

- Det er vigtigt for os, at vi ikke kommer til at nævne ordet bombe, for det lyder enormt voldsomt i små børns ører. Jeg tror, vi vil sige til dem, at det kan være farligt, fordi de ikke ved, hvad der er i, men det skal selvfølgelig gøres på en måde, hvor de ikke bliver skræmt over naturlige ting, som man kan samle op her på skolen eller i sit udeliv, siger Lise Meldgaard.

- Jeg tænker, vi kommer til at tage en snak om, hvad man skal holde fingrene fra, og hvad man ikke behøver at holde fingrene fra. Vi har selvfølgelig ikke lyst til at starte en ildebrand og være overbekymrede. Så det bliver en snak på børneniveau om, at det kan ske, og hvis man ser noget, skal man tale med en voksen, siger Sofie Salles Lyng.

Sket flere steder

Virupskolen er ikke den eneste skole, der på det seneste har måttet konkludere, at syrebomber er blevet en trend.

På Saksild Skole i Odder Kommune fandt en medarbejder for en uge siden to ikke-detonerede syrebomber på skolens boldbaner. Og i nærheden af skolen Vestmarken i samme kommune blev der fundet spor af sprængte syrebomber.

Medarbejdere ved Odder Kommune måtte i den forbindelse gå rundering på skoler og dagtilbud for at sikre, der ikke lå syrebomber andre steder.

Det fik i sidste uge Odder Kommune til at sende en besked ud på Aula. Her blev alle forældre, der har børn på mellemtrinnet og i udskolingen, opfordret til at tage en snak med deres børn om fænomenet og fortælle dem, at den type bomber er meget farlige.

I Aarhus Kommune, som Virupskolen ligger i, er man ikke gået ud med sådan en opfordring endnu. Børn og Unge i Aarhus Kommune oplyser, at det indtil videre ikke er noget, man oplever som et generelt problem på kommunens folkeskoler.