Far til dømt vanvidsbilist: Han er en god knægt for mig

Den skæbnesvangre dag

Fredag kunne TV2 ØSTJYLLAND afsløre, at Mohamad Tarek Younes tidligere er idømt fire måneders ubetinget fængsel for blandt andet vidnetrusler. Det skete i 2020.

Dommen dækker over en række forhold lige fra simpelt tyveri over forsøg på indsmugling af mobiltelefoner i fængslet til vidnetrusler med kniv.

I sommeren 2021 er Mohamad Tarek Younes igen i politiets søgelys. Det er her, ulykken med betjenten sker, da politiet vil stoppe den 21-årige mand.

Ifølge faren var Mohamad Tarek Younes efterlyst af politiet på grund af en, ifølge faren, falsk anmeldelse for vold, trusler og kidnapning, som en tidligere forretningspartner havde indgivet mod ham. Det skulle forretningspartneren angiveligt have gjort for at slippe for at betale de penge, han skyldte Mohamad Tarek Younes.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at finde den pågældende forretningspartner. Det har ikke været muligt, og det har derfor heller ikke været muligt at få bekræftet historien.

Men faren mener altså, at hans søn blev jagtet af politiet på baggrund af en falsk anmeldelse, og at sønnen i øvrigt ikke var klar over, at det var politiet, der var efter ham den skæbnesvangre dag i juni 2021, og det var derfor, han flygtede.