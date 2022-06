Far raser over Tivoli Friheden: - De anklagede mine sønner for at stjæle

Det der skulle have været en fed fredag i Tivoli Friheden, endte for Mikkel Ryborg med at blive en forfærdelig oplevelse, da hans to drenge på otte og ni år blev overfuset af en af tivoliets ansatte og i øvrigt beskyldt for at stjæle.

Det er den følelse, han står tilbage med dagen derpå. Langt hen ad vejen var LOC-koncerten, som var en del af tivoliets Fed Fredag-arrangementer, en god og positiv oplevelse, siger Mikkel Ryborg til TV2 ØSTJYLLAND.

- Folk er glade, det er drengenes første koncertoplevelse og så er der på et tidspunkt to unge kvinder, som giver drengene deres krus og siger, at der er pant på dem. Jeg tænker, at det er fedt, og jeg rendte selv rundt og samlede pant på Langelandsfestivalen, da jeg var barn.

Stablen vokser

I takt med at koncerten skrider frem og folk bliver fuldere, vokser stablen er krus hos Mikkel Ryborgs to drenge.

- Drengene bliver glade, og de begynder at gå rundt og spørge om krus. De ender med en stor stabel, fortæller han.