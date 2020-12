Far påkørte, stak og tæskede datters ekskæreste og påkørte ham igen

Den 10. april i angreb manden den 20-årige ekskæreste på en tankstation i Odder. Han havde medbragt både en kniv og hammer, som han angreb datterens ekskæreste, så han var tæt på at miste livet.

28 gange blev den unge mand stukket med en kniv, inden den i dag 51-årige mand påkørte sit offer med vilje. Efterfølgende steg han ud af bilen og slog ham mindst ni gange på kroppen med en hammer.

Den 51-årige afsluttede drabsforsøget ved at påkøre sit offer endnu engang.

Episoden fandt sted på Q8 på Banegårdsgade i Odder klokken 14.10 Langfredag i år. På grund af tidspunktet blev overfaldet set af mange vidner, ligesom det blev optaget af tankstationens overvågningskamera. Begge dele er blevet brugt i retten til at få den 51-årige gerningsmand dømt.

I retten forklarede den dømte, at offeret havde behandlet hans datter dårligt, da de var kærester. Han nægtede dog, at han havde til hensigt at slå den unge mand ihjel.

- Overfaldet var så groft, og den 20-årige mand fik så mange skader, at han kun overlevede, fordi han modtog akut lægehjælp, siger specialanklager Jesper Rubow.



Anklageren var aldrig i tvivl om, at der var tale om forsøg på manddrab.

- Hvis man tager både en kniv og en hammer med og direkte opsøger en anden person for derefter at stikke vedkommende mindst 28 gange, slå ham flere gange med en hammer og bevidst påkøre ham to gange med en bil, så mener man det virkelig. Jeg har sjældent oplevet så brutalt et overfald på et andet menneske, som det har været tilfældet i denne sag, siger specialanklager Jesper Rubow.

Den nu 51-årige mand blev tirsdag ved Retten i Aarhus dømt for forsøg på manddrab og blev idømt seks års fængsel. Han blev desuden frakendt retten til at køre bil i fem år og fik konfiskeret både kniv, hammer og sin bil. Derudover er han dømt til at betale erstatning til den nu 20-årige mand.