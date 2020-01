Far og søn dømt for at have modtaget stjålne cigaretter for 920.000 kroner

En far og en søn på 43 år og 21 år modtog i december sidste år cigaretter til en værdi af over 920.000 kroner, velvidende at de var stjålet.

Det blev de tirsdag dømt for ved Retten i Aarhus, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En far og hans søn er blevet idømt hhv. 8 måneders og 1 års fængsel for groft hæleri ved at have modtaget stjålne cigaretter til en værdi af over 920.000 kroner. De skulle have været solgt i farens kiosk - det fik vi dog standset. #politidk #anklagerhttps://t.co/fZja2zJ57q pic.twitter.com/RVGr3sfQmu — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) January 29, 2020

Dommen lyder på henholdsvis otte måneder og et år for hæleri af særlig grov beskaffenhed. Den 21-årige fik en mildere dom end sin far, da han spillede en mindre fremtrædende rolle i planlægningen af overdragelsen af cigaretterne.

Cigaretterne stammede fra et indbrud begået i Brabrand den 1. december sidste år, og de to mænd blev dømt for nogle få dage efter indbruddet at have modtaget cigaretterne på en adresse lidt vest for Silkeborg.

De to mænd erkendte begge i retten, at de havde modtaget cigaretterne med henblik på at sælge dem videre fra farens kiosk på Sjælland, og anklager Peter Mathiasen er tilfreds med dommen.

Fik konfiskeret 400.000

- Mændene blev taget på fersk gerning, og politiet fandt både store kontantbeløb og en varebil fyldt med cigaretter under anholdelsen, så beviserne var klare, og begge erkendte forholdet. Jeg er tilfreds med dommen, og at de dømte fik konfiskeret 400.000 kr., som de skulle have brugt som betaling for cigaretterne, udtaler anklageren i pressemeddelelsen.

Faren og sønnen blev anholdt under en koordineret aktion den 5. december, hvor tre andre mænd også blev anholdt. De blev anholdt og sigtet for selve indbruddet og tyveriet af cigaretterne. De sidder på nuværende tidspunkt varetægtsfængslet, mens sagen efterforskes videre.

Begge de dømte fik gjort en del af deres straf betinget. Den 21-årige modtog dommen, mens den 43-årige udbad sig betænkningstid.