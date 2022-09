Fans glæder sig: Nu kan du købe kebab på stadion

Bliver kebab permanent?

AGF’s marketingdirektør Asger Munkholm siger, at man kun kan købe kebab på C-tribunen og ikke på hele stadion, fordi bodernes indretning giver nogle begrænsninger ift. udbuddet.

- Det er enten-eller for os, fordi vi kan ikke producere flere ting i den samme bod, siger han.

- Der er stadigvæk stort salg af vores stadionplatter og franske hotdogs. Og vi kan ikke bare nedlægge nogle af de boder, fordi vi nu gerne vil have kebab, siger Asger Munkholm.

Betyder det så, at I fremover vil sælge kebab på C-tribunen?

- Nej, det betyder, at vi nu tester kebab på C-tribunen og ser, hvordan det fungerer inde på stadion også. Det er altid svært at forudse, hvad efterspørgslen er til en kamp, siger Asger Munkholm.

Han påpeger, at den store efterspørgsel på kebab formentlig også har noget at gøre med den massive presseomtale, der har været op til AGF’s to seneste kampe på Ceres Park.

Hvor mange kebabber skal der sælges, før det er en succes på lørdag, og I vil fortsætte med at sælge kebab inde på stadion?

- Det har jeg ikke regnet ud på. Fordi et er, hvor mange der skal sælges. Det skal selvfølgelig løbe rundt. Men kunderne skal også have en god oplevelse. Hvis du står i kø for lang tid, så oplever vi, at folk bliver trætte af det. Og vi vil jo egentlig helst have, at de ser fodbold. Så det skal både være effektivt, så vi kan servicere folk med et godt produkt, og så skal det økonomisk kunne lade sig gøre, og så skal vi ikke have for meget madspild, siger Asger Munkholm.