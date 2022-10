Fans får forbud: Klub overvejer adgangsquiz

- På den positive side, kan man sige, at vores arbejdsdag bliver nemmere, og vi skal nok få solgt billetterne. Det er mest af alt synd for Brøndby, at de bliver taget til gidsel af nogle hooligans, siger Lars Kruse.

Direktøren fra Aarhus Fremad har dog også forståelse for den beslutning, der er taget.

- Tingene i Viborg er utilstedelige, og det skal bare stoppes. Der findes ikke en eneste fodboldkamp, der er så vigtig, at der skal være plads til det her, siger han.



Quiz ved indgangen

Med forbuddet mod Brøndby fans er der dog opstået et nyt dillema for Aarhus Fremad. Lars Kruse har nemlig svært ved at se, hvordan de skal se på folk, om de holder med Brøndby eller ej ved indgangen.

- Hvis en fan jubler, når Brøndby scorer, skal vi så smide ham ud? Det passer ikke rigtig ind i Aarhus Fremad ånden. Vi har joket med, om vi skal stille Aarhus Fremad spørgsmål ved indgangen, så de skal kunne sige, hvem vores topscorer er for eksempel, siger direktøren med et grin.