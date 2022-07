Fanget på fersk gerning: Unge mænd fyldte hash-poser ved børnehave

Legetøj og plastikskovle var torsdag aften byttet ud med hash og digitalvægte på en børnehaves legeplads.

Det var i hvert fald det syn, der mødte en politipatrulje, da de klokken 23:45 gik ind på en institution i Aarhus-forstaden Åbyhøj. Forinden var det blevet anmeldt, at nogle personer havde gået rundt på legepladsen med lommelygter.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Men siddende ved et bord fandt betjentene altså to mænd på 19 og 20 år, der med hver sin digitalvægt var i færd med at veje hash op. Hashen skulle herefter over i nogle små poser - Østjyllands Politi formoder det var til salg.