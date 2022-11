Fanget af politihund: 23-årig sigtet for hærværk mod valgsted

En 23-årig mand er blevet anholdt og sigtet for hærværk mod et valgsted.

Det oplyser Østjyllands Politi i tirsdagens døgnrapport.

Sent mandag aften fik politiet en anmeldelse om, at maskerede personer var ved at sætte klistermærker og plakater op på Frederiksbjerg Idrætscenter i Aarhus. Her er der tirsdag valgsted for flere tusinde aarhusianere.

En hundepatrulje blev sendt afsted til stedet, og betjente fandt to maskerede mænd, der stod ved bygningen.

Betjentene gav sig til kende, men så begyndte mændene at spurte fra stedet, så en politihund blev sendt efter dem. Den fik indhentet en af mændene - den 23-årige - som herefter blev anholdt.

Østjyllands Politi oplyser ikke, om de har fundet den anden mistænkte, eller om de kender hans identitet.