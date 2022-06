Fange krænket og vanæret i østjyske arrester

301 gange blev en mand bedt om at tage tøjet af. Han blev bedt om at dreje rundt om sig selv. Nogle gange skulle han gå ned på hug, og enkelte gange blev han bedt om at sprede balderne.



Det foregik over en periode på 11 måneder.

Skulle man tro, at det hele udspillede sig i et fjernt land med et anden syn på menneskerettighederne end det, vi har på vore breddegrader, så må man tro om.