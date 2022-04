Familie fik uventet besøg: Pludselig stod fuld mand i stuen

Manden blev anholdt og sigtet for husfredskrænkelse, og betjentene tog ham med tilbage på stationen.

- Der er ikke noget, der indikerer, at han ville stjæle noget. Han havde fået en del at drikke, siger Jakob Christiansen.

Det viste sig desuden, at den 59-årige mand havde banket på flere døre i området, men det var tilsyneladende kun på den ene adresse, at han rent faktisk havde ’held’ med at komme inden døre.



Ingen grund til at være utryg

Det er ikke mindre end halvanden måned siden, at en lignende episode udspillede sig i Viby. Her havde en 29-årig mand banket på en families havedør og råbte, at nogen var efter ham.

Han tiltvang sig adgang til huset, men familien bad ham om at forlade stedet. Det ville han dog ikke. I stedet tog han sit overtøj af og lagde sig ned på gulvet.

Han blev - ligesom den 59-årige - anholdt og sigtet for husfredskrænkelse.