Falske sedler spreder sig: Står mystisk kvinde bag svindel?

En helt gennemsnitlig midaldrende kvinde, som politiet har efterlyst for at betale med falske pengesedler, er måske begyndt at shoppe i Aarhus-området.

Tirsdag eftermiddag modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om en midaldrende kvinde med briller, der i weekenden betalte med falske 100-eurosedler i en butik i Egå.



Det lyder påfaldende meget som beskrivelsen på den kvinde, Midt- og Vestjyllands Politi mandag efterlyste for at betale med falske pengesedler, og de kan ikke udelukke, at der er tale om samme person.



Østjyllands Politi oplyser også, at de som en del af efterforskningen kigger på, om der er tale om den samme midaldrende kvinde.