Falsk bankbud narrede tusindvis af kroner fra 96-årig kvinde

Der er svindlere på spil i det østjyske, som giver sig ud for at komme fra banken.

Torsdag eftermiddag modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en 96-årig kvinde kort forinden var blevet franarret flere tusinde kroner fra en falsk bankmand.

Vedkommende havde ringet til kvinden og sagt, at han kom fra Nordea. Han fortalte, at kvinden skulle give ham sine kontooplysninger, da der var blevet trukket et større beløb, som han ville hjælpe med at få sat en stopper for, oplyser Østjyllands Politi.

En person bankede kort tid efter på døren hos den 96-årige, hvor han fik udleveret kvindens kort. Det brugte han til at hæve flere tusinde kroner, før det blev spærret.

- Giv aldrig dit kort til andre

Østjyllands Politi opfordrer på det kraftigste til, at man aldrig giver sit kort eller kode til nogen.

Banken vil aldrig bede om din kode eller komme ud for at hente dit kort, så læg røret på, hvis du har mistanke om svindel, eller ring til banken og spørg, om det var dem, der har ringet til dig, lyder de gode råd fra ordensmagten.



Politiet opfordrer i øvrigt til, at man tager en snak med sine ældre pårørende om, at den bedste måde at håndtere falske bankbude på, er ved at afvise dem og efterfølgende kontakte politiet.