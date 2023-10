Fakkeltog for forsvundne Farhad: - Vi vil vise vores sympati

Fredag aften er der arrangeret et fakkeltog igennem Aarhus' gader som reaktion på historien om en 17-årig dreng fra Vejle, der har været forsvundet i nu 16 måneder.

Farhad Tober blev efterlyst af Sydøstjyllands Politi den 11. april 2022, da han havde været væk i nogle dage.

Han blev senest set den 9. april, da betjente fra Sydøstjyllands Politi anholdt to af hans familiemedlemmer et sted i Vejle. Her stak drengen af i retning mod en skov og med en betjent i hælene, og siden har han været sporløst forsvundet.

Farhad Tobers forsvinden er blevet hyppigt omtalt i medierne, og forleden kom der så en dokumentar fra DR med titlen ”Forfulgt af politiet?”, hvor Farhads familie står frem og kritiserer politiet for blandt andet at holde igen med informationer om efterforskningen og for at have chikaneret familien over en længere periode.

Det er beskyldninger, som politiet ikke mener er retvisende.

Starter ved DUP'en og slutter ved politigården

Fredagens fakkeltog i Aarhus starter klokken 19 foran Den Uafhængige Politiklagemyndigheds kontorer på Frederiks Plads 42.

Herfra går turen igennem byen via Spanien, Sønder Allé, Søndergade, Skt. Clemens Torv, Skt. Clemens Bro, Åboulevarden, Havnegade og Dynkarken, før deltagerne ender foran politigården i Ridderstræde, hvor der vil være taler. Det fremgår af en Facebook-begivenhed, som i skrivende stund har 164 deltagere og 778 interesserede.

Det er Simone Dora Visbjerg og hendes veninder Siyoo Ali og Fadumo Omar, der står bag.

- Vi vil vise vores sympati for Farhad og hans familie. Vi kender dem ikke personligt, men vi er i kontakt med dem, og vi gør det her som en reaktion på at have set DR's dokumentar, siger Simone Dora Visbjerg til TV2 Østjylland.