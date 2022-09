Færre bor på gaden – men organisation må alligevel afvise unge hjemløse

344 borgere har Blå Kors indtil videre afvist på deres bosteder i år, og et af stederne er Egåhus nord for Aarhus, hvor størstedelen af de 28 beboere er under 30 år.

- Vi modtager konstant henvendelser og måtte så sent som i tirsdags afvise tre unge hjemløse borgere, fordi vi ikke har plads. Det er ikke rart at skulle afvise unge mennesker, som har brug for hjælp, siger Tina Jung Møller, som er forstander på Blå Kors Egåhus og fortsætter.

- Vi prøver så godt, vi kan at henvise dem videre og forsøge at finde et andet sted, men det er svært at finde pladser. For nogle uger siden måtte vi for eksempel sende en beboer til Varde, siger Tina Jung Møller.