Færdselsårer rammes: Sådan påvirkes påsketrafikken af vejarbejde

Dynkarken

Ved Dynkarken i det centrale Aarhus ved Europaplads og Dokk1 skal man forvente, at trafikken bevæger sig langsommere end normalt på grund af et stort byggeri. Her vil der fortsat være åbne spor i begge retninger, men rejsetiden ventes at blive forlænget som følge af arbejdet, der finder sted fra den 8. april og til den 12. april klokken 14.