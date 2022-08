Færdig som rådmand: Steen Stavnsbo stopper

Det er slut med at være rådmand for Steen Stavnsbo (C), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus.

Det har Konservative i Aarhus netop offentliggjort fredag eftermiddag.

Steen Stavnsbo stopper af private årsager fremgår det af en pressemeddelelse fra Konservative i Aarhus.

-Jeg må være ærlig og sige, at selvom jeg er meget glad for indholdet i Rådmandsrollen, så trives jeg ikke med at være fuldtidspolitiker og offentlig eksponeret person. Jeg er grundlæggende et ret privat menneske. Det at være fuldtidspolitiker og en offentlig person på den måde som jeg har været det de sidste knap 2 år, og nu senest som Rådmand i år, har haft for store omkostninger privat, siger Steen Stavnsbo i en skriftlig udtalelse.

Konservative lægger derfor op til at blande kortene. Nicolai Bang skal være ny politisk leder og rådmand. Det indstilles Konservative til byrådet med forventet virkning fra udgangen af august. Indtil da fortsætter Steen Stavnsbo som rådmand og vil hjælpe Nicolaj Bang i gang i jobbet.

Steen Stavnsbo var medlem af Aarhus Byråd fra 2014 til 2017 og igen fra januar 2022, hvor han også blev udpeget som rådmand for Teknik og Miljø. Han er desuden 2. viceborgmester.