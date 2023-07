Fængslet for forsøg på at tage pistolen fra betjent

En 53-årig mand bliver onsdag 13 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus med en sigtelse for at være i besiddelse af et skydevåben og for at have udøvet vold mod to betjente.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Tirsdag klokken 20.47 rykkede en flok betjente ud til mandens adresse på Frederiksbjerg i Aarhus C, fordi der var kommet en anmeldelse om, at manden var aggressiv og skabte utryghed i området omkring sin lejlighed.

- En patrulje bankede på mandens dør, og da han åbnede, kunne betjentene lugte hash, og de besluttede sig derfor for at ransage stedet. Det blev den 53-årige meget vred over, skriver politiet i sin døgnrapport.

Ifølge sigtelsen slog den 53-årige derpå begge betjente, bed den ene og forsøgte at tage pistolen ud af den andens bælte.

Med hjælp fra tilkaldte kolleger fik betjentene manden anholdt, og ved en efterfølgende ransagning af lejligheden fandt politiet en mindre mængde hash og skunk, knive, økser og pebersprays.

Den 53-årige blev desuden sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer og overtrædelse af kniv- og våbenloven.