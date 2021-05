Fængsel og mange år uden kørekort: Ung mand straffet for vanvidskørsel

For nylig blev manden kendt skyldig og idømt ét år og fire måneders fængsel, samt at han er udelukket fra at generhverve et kørekort i de næste otte år. Med i dommen var også en episode i maj 2020, hvor manden var tiltalt for at have kørt med en promille på 2,0 og have kørt frem for rødt.

- Denne sag er speciel, fordi de skærpede straffe for overtrædelse af straffeloven var trådt i kraft på gerningstidspunktet, men skærpelserne i færdselsloven var ikke. Jeg er tilfreds med strafudmålingen, som afspejler, at der virkelig har været tale om livsfare, ikke mindst for cyklisten, som var en brøkdel af et sekund fra at blive ramt af en bil, der kørte 180 km/t, udtaler anklager Iben Holm i pressemeddelelsen.

Bilen blev ikke konfiskeret, da de nye regler vanvidskørsel først trådte i kraft få dage efter.