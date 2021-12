Eventyrlig jul udskudt: Børn fik julestemningen leveret i stedet

Konceptet EventyrJul stammer fra København, hvor man siden 2009 har arbejdet på at give børn fra socialt udsatte familier en eventyrlig juleaften med fokus på børnene.

Nu er det så kommet til Aarhus, og ambitionen var, at børnene skulle ankomme med maksimalt to voksne klokken 14.00. Her ville de frivillige så lave aktiviteter med dem, inden julemad, julemand og gaver.

- Når de her børn kommer tilbage efter juleferien og hører alle deres venner fortælle om deres jul, så er det ikke alle, der har haft sådan en oplevelse. Vi vil gerne give dem muligheden for at fortælle om den fedeste juleaften, og det håber vi at kunne give dem næste år, siger Simone Gejl.