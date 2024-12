Eventyrer fejrer jul med frysetørret mad på gåtur til Sydpolen

Det bliver en anderledes jul for den danske eventyrer Rasmus Kragh. Den 35-årige coach og foredragsholder fra Aarhus er på vej til fods på isen i Antarktis. Målet er den geografiske sydpol. Hvis han gennemfører rejsen, vil han blive den første dansker, der på gåben tilbagelægger turen på cirka 1130 kilometer fra kysten af Antarktis til Sydpolen.

Jeg kører et ret stramt program, hvor jeg 11 timer i døgnet trækker min pulk Rasmus Kragh, Eventyrer fra Aarhus

I 2019 var Rasmus Kragh den første dansker, der besteg verdens højeste bjerg, Mount Everest, uden brug af kunstig ilt. Nu har han givet sig selv en ny udfordring: At gå alene i månedsvis under ekstreme vejrforhold i en kamp mod uret. Stram tidsplan mod målet De medbragte madrationer rækker nemlig kun til 50 dage. Tidsplanen skal ikke skride ret meget, før danskeren i mere end en forstand kan komme på tynd is. Rejsen begyndte i slutningen af november, og lige nu er han cirka halvvejs. Selv om forholdene i det medbragte telt er primitive, skal det alligevel markeres, at det er juleaften. - Jeg kører et ret stramt program, hvor jeg 11 timer i døgnet trækker min pulk. Det tager to timer at sætte campen op og to timer at pille den ned. Så skal der også soves lidt. - Så den tid, der er til rådighed, er sparsom. Men jeg tror, at jeg vil give mig selv et åndehul juleaften, siger Rasmus Kragh over satellittelefon fra Antarktis.

Rasmus Kragh har blandt andet fået hilsner med fra børn på Julemærkehjem rundt om i landet, som han gemmer til juleaften. Foto: Pressefoto

Fokus på det simple - også på menuen I den cirka 110 kilo tunge last, som han slæber efter sig på sin pulk, er der et stearinlys, som skal tændes juleaften. Der bliver også tid til et par opkald på satellittelefonen til de nærmeste. De kulinariske valgmuligheder til julemiddagen er til at overskue: - Jeg har da gået over tænkt over, hvad for en frysetørret ret jeg skal spise juleaften. Skal det være risotto med svampe eller pasta bolognese. Det er de to, jeg vakler imellem lige nu, lyder det fra Rasmus Kragh.

Der er ingenting, og det er vildt. Det er faktisk så vildt, at det er svært for min bevidsthed at være i Rasmus Kragh, Eventyrer fra Aarhus

Han forklarer, at han er taget afsted for at lære sig selv og sine grænser bedre at kende. - Det bliver en anderledes jul med fokus på det simple, nærværet til mig selv og nærværet til naturen, der omgiver mig. - Det er sjældent, man får lov til det. Så jeg vil se mulighederne i det og prøve at nyde det og tage den oplevelse med, siger Rasmus Kragh. Stilheden fylder alt Det er sommer i Antarktis, så der er lyst døgnet rundt. Men det forhindrer ikke temperaturen i at nå ned på minus 40-50 grader. Noget af det, der har slået den danske eventyrer mest indtil videre, er fraværet af liv og lyde. - Der er ingenting, og det er vildt. Det er faktisk så vildt, at det er svært for min bevidsthed at være i. Den forestiller sig lyde. Fugle der letter. Fly der summer, striber på himlen. Men der er ingenting. Jeg har ikke set eller hørt liv. Ikke engang en sten, siden jeg for mange dage siden forlod bjergsiden nær mit startpunkt, siger Rasmus Kragh. Hvis tidsplanen holder, vil danskeren nå sit mål i midten af januar. Der ligger en forskningsstation ved Sydpolen, som i den arktiske sommer får forsyninger bragt med fly. Efter planen vil Rasmus Kragh stige om bord på et fly ved forskningsstationen, så han slipper for at tage tilbageturen til fods.