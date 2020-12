Evald Krog er død - 76 år gammel

Evald Krog grundlagde Muskelsvindfonden i 1971 i protest mod, at der blev gjort for lidt for personer med muskelsvind i Danmark.

Evald Krog er desuden kendt for at have været med til at starte Grøn Koncert, der stadig bliver afviklet landet over hvert år. Overskuddet går til Muskelsvindfondens arbejde.

- Evald var et enestående menneske, en stor personlighed og rollemodel, en iværksætter, en charmør og ikke mindst en person, der elskede musik, fest og farver, skriver Muskelsvindfonden.

TV2 ØSTJYLLANDs journalist Irene Nørgaard udkom i 2017 med biografien “Take it away, Evald,” og så sent som mandag besøgte hun ham i sit hjem.

Hun fortæller, hvordan har har gjort en stor forskel for mennesker med handicap og især mennesker med muskelsvind.



- Da han var barn, blev folk med muskelsvind ikke mere end 15-20 år gamle, men det gjorde han oprør imod. Han har gjort en stor forskel i forhold til rehabilitering af mennesker med muskelsvind, fortæller Irene Nørgaard.