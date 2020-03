En person er blevet ramt af et tog. Politiet er på stedet. Foto: Kim Haugaard - Ritzau Scanpix

En person er blevet ramt af et tog ved Viby J syd for Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Vi er i øjeblikket tilstede i Viby J, hvor et tog har påkørt en person. Vi vender tilbage når vi ved mere....... — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) March 8, 2020

Politiet er til stede ved ulykken, og kan for nuværende ikke oplyse yderligere.

Påkørslen betyder, at togene mellem Aarhus H og Skanderborg lige nu holder stille. DSB oplyser på sin hjemmeside, at der er bestilt togbusser til at køre på strækningen.

Rejsende kan holde sig opdateret om togtrafikken på DSB's hjemmeside.

Opdateres...